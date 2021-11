První nehoda se stala těsně za Zavlekovem. Srazilo se tu nákladní auto s osobním. Z toho museli hasiči pomocí hydraulického náčiní vyprostit zraněnou ženu (47). „Transportovali jsme ji letecky na urgentní příjem plzeňské fakultní nemocnice s těžkým zraněním, ale při vědomí,“ uvedla za záchranáře Andrea Divišová.

Nedaleko první nehody, u obce Plánička, se srazil osobní vůz s cisternou na mléko. Hasiči opět museli vyprošťovat, z osobního auta vystříhali zraněného muže „Transportovali jsme jej s lehkým zraněním do Klatovské nemocnice,“ řekla Divišová.

Asi půl kilometru od druhé nehody se bouralo do třetice. Tady to odneslo jen auto, nehoda se obešla bez zranění. Tři další bouračky se staly z Klatov směrem na Štěpánovice. Tady záchranáři ošetřili lehce zraněnou ženu (27) a převezli ji do Klatovské nemocnice.

