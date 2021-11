Příprava výstavy, která je vůbec první svého druhu v ČR, trvala celé tři roky. Shromáždit se podařilo na čtyři desítky exponátů. „Vystaveno je 36 kasulí (ornát, svrchní mešní roucho), ty jsou takovým ústředním liturgickým oděvem. Dále dva pluviály (bohatě zdobený plášť), jedna dalmatika (roucho určené jáhnům) a dvoje šatičky na sošku Panny Marie Svatohorské,“ vypočetla kurátorka výstavy Ludmila Kotorová.

Urozenou vyšívačkou byla například císařovna Marie Terezie (1717 až 1780). Jí je připisovaný výrok, že kdo vyšívá, nehřeší. Potvrdit jej v historických pramenech se sice nepodařilo, i tak se ale stal mottem výstavy.

Panovnice s jehlou

Roucha panovnice samozřejmě nevyšívala celá. „Kdybychom vzali všechny kasule, které měla Marie Terezie vyšít, tak by za celý život nestihla nic jiného. Sama v dochovaném dopise přiznává, že se na vyšívání oděvu podílela, nikoli, že je sama celý zhotovila,“ uvedla autorka výstavy Marie Kuldová z Národního památkového ústavu v Praze s tím, že panovnice spolupracovala s řeholnicemi z hornorakouského Sankt Pöltenu.

Ruku k dílu přiložily i další generace urozené dynastie. Vyšívání se věnovala i dcera panovnice Marie Kristina či vnučka Marie Terezie Charlotte de Agouléme, dcera popravené francouzské královny Marie Antoinetty. „Jediná přežila revoluční teror. Ve třicátých letech 19. století dostala možnost pobývat na Pražském hradě. Zde vystavenou kasuli ozdobila stylem, který byl rozšířený v jižních Čechách v lidovém prostředí, vyšila ji dokonalým způsobem z rybích šupin,“ popsala Kuldová.

Roucha i ukázky vyšívání

Nejstarším vystaveným exponátem je modrá kasule z kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi z počátku 17. Století. Nejmladším pak rovných 100 let stará kasule ze zámku Rájec-Jestřebí, vyšitá Idou Mendsdorff, rozenou Paar. Největší počet vystavených exponátů pochází z 19 století.

Výstavu doprovází filmová ukázka přibližující divákovi zhotovování výšivek a používání vyšitých liturgických textilií. Připravené jsou i komentované prohlídky a přednášky. Výstava je potrvá v muzeu do 27. února příštího roku, otevřeno je od úterý do neděle od 10 do 18 hodin.