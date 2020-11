Panna

I přes všechna omezení vás to láká ven. Nejste však včerejší a jdete na to od lesa. Naštěstí existují aplikace, díky nimž se seznámíte se zástupci opačného pohlaví i lidmi, kteří by vás mohli něco naučit. Na své zdraví myslíte více než kdykoliv předtím.