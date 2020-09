Zpět

Jak v kulečníkové herně to vypadalo na silnici v Horšovském Týně na Domažlicku. Řidička (35), která vezla v autě roční holčičku, přejela do protisměru, nabourala zaparkované auto, to se odrazilo na druhé, a druhé zas na třetí. Jako bonus řidička trefila i dopravní značku.