Vše začalo před klubem v Martinské ulici, kde měl jeden z bratrů obtěžovat a nakonec napadnout dívku. Svědci agresora, který spolu s dalším mužem po incidentu odešel, popsali strážníkům. Ti dvojici záhy zastihli.

Nad tím, co se dělo poté, zůstává rozum stát. Starší z dvojice oznámil, že nic neudělal a chtěl odejít. Na to, co mu strážníci říkají, nereagoval. „Proto jej jeden ze strážníků nejprve uchopil za ruku, kterou mu již značně agresivní muž odrazil. Následně došlo k napadení strážníka úderem sevřenou pěstí do obličeje,“ popsala Veronika Kuchynková z městské policie.

Na zemi v poutech

Agresor vzápětí skončil na zemi a dostal pouta. „Vzhledem k tomu, že došlo ke zranění agresora, byli na místo přivoláni záchranáři, kteří muže na místě ošetřili,“ uvedla Kuchynková. Incident si poté převzali policisté.

Po celou dobu incidentu mladší z bratrů chrlil na strážníky vulgární urážky. „Vyhrožoval také, že zařídí, aby jako strážníci skončili,“ dodala Kuchynková s tím, že jeho jednáním se bude zabývat přestupková komise. Starší z bratrů nadýchal 2, mladší 1,26 promile.