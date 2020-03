Incident se odehrál v sobotu 29. února krátce po půl druhé odpoledne na pěší stezce v lesíku. Policie o případu informoval nyní. „Podezřelý muž měl mít stažené kalhoty a obnažené přirození, které si držel v ruce, kdy šel proti poškozené ženě,“ řekla policejní mluvčí Veronika Hokrová.

Žena vše nahlásila policistům a poskytla jim identikit podezřelého muže. Ti po chlípníkovi teď pátrají. „Mělo by se jednat o muže ve věku 40 až 50 let, robustní postavy vysoké asi 185 cm, tmavých vlasů a na nose měl mít nasazeny dioptrické brýle. Oblečen měl být do tmavě červené mikiny či bundy a šedých kalhot, zřejmě džínů,“ uvedla Hokrová.