Rak

Třikrát hurá, že je tady pátek. Další den s arogantním šéfem byste už nevydrželi. Ve skrytu duše doufáte, že se mu to vrátí i s úroky. Na domácí půdě je také dusno a panují zde komunikační potíže. Naštěstí se to nedá srovnat s tím, co bylo v práci.