Štír

S nadřízeným jste jedna ruka a předvádíte mu exkluzivní pracovní výkony. Že se to nelíbí závistivým kolegům? To hoďte s potěšením za hlavu. S nikým se teď nepotřebujete bratříčkovat. Pracujte na sobě a nevšímejte si věcí kolem sebe. Jen to zdržuje.