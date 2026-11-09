Ostrava je jedním z nemnoha větších měst, kde ANO dokázalo proměnit své vítězství v říjnových komunálních volbách v zisk primátorského místa. Ve třetím největším městě republiky, kde žije téměř 300 tisíc lidí, nejprve vznikl dvojblok tvořený ANO a Starosty pro Ostravu, který se rozhodl přibrat do vedení města ještě třetího partnera. Rozhodoval se mezi Motoristy sobě a hnutím Ostravak.
Richard Vereš dosud působil jako starosta Slezské Ostravy, tím se stal na podzim 2018 ve věku 23 let. Nyní patří mezi nejmladší primátory v Česku vůbec. Ve funkci nyní vystřídal Jana Dohnala z ODS.
Bydlení a zdraví
Před volbami označil za priority bydlení, zdravotní péči a bezpečnost. „Patrně nejnáročnějším úkolem bude pro město stabilizace a modernizace městské nemocnice. Ta je v provozní ztrátě a roky se v ní pořádně neinvestuje,“ uvedl. U bydlení mluvil o výstavbě městských bytů i podpoře soukromé výstavby v kombinaci s kompenzacemi od developerů na infrastrukturu.
V programu měl i zvýšení bezpečnosti v ulicích třeba ve vztahu k lidem bez domova. „To znamená vyhláška o zákazu bivakování,“ zmínil.
Investici odbydluje
Seznam Zprávy před volbami napsal, že si Vereš od své městské části pronajímá stometrový byt zhruba za 10 tisíc korun měsíčně. Politik k tomu uvedl, že do rekonstrukce bytu po roce 2020 vložil zhruba milion korun, které si postupně "odbydluje", nájem mu skončí za dva roky.
Ostravský rodák Richard Vereš studoval práva na Univerzitě Karlově v Praze, pracoval také v advokátní kanceláři. Po zvolení starostou Slezské Ostravy studia práv nedokončil. Magisterský titul získal až v roce 2023 na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, a to v oboru Veřejná správa, diplomovou práci napsal na téma pracovněprávní vztahy úředníků územních samosprávných celků.
Jací budou náměstci?
Vereš bude jako primátor zodpovídat za finance, strategický rozvoj nebo bezpečnost. Za ANO budou náměstky Markéta Langrová, která bude mít v gesci majetek, bydlení či veřejné zakázky, náměstek Petr Holuša se bude starat o investice a Lucie Baránková Vilamová bude zodpovědná za územní plánování a evropské fondy. Radní bez portfeje bude Martina Jarošková.
Za Starosty bude náměstkem Aleš Boháč, který bude mít jako první náměstek na starosti životní prostředí či energetiku. Kulturu a sport bude mít v gesci náměstek Tomáš Výtisk, školství a vzdělávání radní Patrik Hujdus a Jiří Jureček bude radním bez portfeje. Za hnutí Ostravak bude náměstkem Michal Mariánek, který bude mít svěřen resort sociálních věcí a zdravotnictví. Radním pro dopravu a IT bude Lukáš Semerák.
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