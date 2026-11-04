SPD po komunálních volbách k účasti v zastupitelstvu chyběly dva hlasy. Původně chtěla nechat přepočítat volební výsledky pro hnutí v celé Karviné, nakonec ale požadovala přepočet ve čtyřech okrscích. Soud hlasy nakonec nechal přepočítat v jednom z nich.
„SPD po přepočítání hlasů v komunálních volbách v Karviné získala dalších 13 hlasů, a bude tak mít dva mandáty v zastupitelstvu. Podle původních propočtů neměl žádné,“ uvedl lídr kandidátní listiny Ladislav Hammer. Ten se tak společně s Ester Strančákovou dostal do zastupitelstva.
Žádný vliv na vedení města
O mandáty tak přišli Andřej Wałoszka z uskupení Žijeme pro Karvinou, které se dohodlo na koalici s ANO, a také Radek Vojkůvka z koalice Srdcem pro Karvinou, kterou tvoří ODS, STAN, Piráti a TOP 09.
Verdikt soudu však nemá žádný vliv na domluvenou koalici v Karviné, SPD bude v opozici. „Koalice je uzavřená a je obří, protože 36 mandátů ze 41 není pro opozici asi úplně ideální, ale budeme se snažit. Chceme být konstruktivní opozicí a podílet se na rozvoji města,“ podotkl Hammer.
Nové přepočítání
SPD po komunálních volbách k účasti v zastupitelstvu chyběly dva hlasy. Původně chtěla nechat přepočítat volební výsledky pro hnutí v celé Karviné, nakonec ale požadovala přepočet ve čtyřech okrscích. Soud hlasy nechal přepočítat v jednom z nich. Další namítané nesrovnalosti při sčítání hlasů v dalších třech okrscích soud nepovažoval za dostatečně prokázané. Rozhodnutí senátu soudkyně Moniky Javorové je konečné, opravné prostředky proti němu nejsou přípustné.
„Pro nás to znamená, že soudy v České republice rozhodují spravedlivě a dobře, za což jsem strašně moc rád. Měli jsme podezření na čtyři okrsky. Soud se zabýval jedním, kde jsme měli přímé důkazy a tyto přímé důkazy nám stačily k tomu, abychom získali 13 hlasů, a tím pádem překročili pětiprocentní hranici a získáváme dva mandáty na úkor ostatních dvou uskupení,“ zakončil Hammer.
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