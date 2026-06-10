„Díky zveřejnění se nám podařilo získat přezdívku možného podezřelého. Následně na základě operativní činnosti, získaných poznatků a především místní a osobní znalosti se kriminalistům podařila ustanovit možná podezřelá osoba. Tou by mohl být padesátiletý muž, který je nyní v naší moci," uvedla krátce po zeřejěnní výzvy policejní mluvčí Eva Michalíková.
Po vlastní ose po útočníkovi pátral i otec dítěte. „V uličce mezi domem na náměstí Hrdinů a kotelnou dceru zastavil neznámý muž a požadoval po ní peníze. Když mu odpověděla, že žádné nemá, surově ji fyzicky napadl. Z místa pak okamžitě utekl přes cestu u kruhového objezdu směrem na parkoviště u večerky U Honzy,“ popsal otec na sociální síti.
Přidal i popis podle výpovědi své dcerky: „Věk je přibližně 20 až 30 let, štíhlá a vysoká postava. Snědá pleť a tmavé vlasy. Na sobě měl černou mikinu s kapucí přes hlavu a černé roztrhané kraťasy. Maskoval se černou rouškou přes ústa,“ uvedl otec a dodal:
„Pokud jste se v době přibližně mezi 12:30 a 13. hodinou pohybovali v okolí uličky, kruhového objezdu nebo u Večerky u Honzy, ať pěšky nebo autem s palubní kamerou, a všimli jste si kohokoliv, kdo odpovídá výše uvedenému popisu, kontaktujte prosím primárně linku 158.“ Svědectví budu důležitá při vyšetřování případu.
VIDEO: Muži zbili a okradli mladíka v Praze.
Muži zbili a okradli mladíka v Praze. Policie ČR