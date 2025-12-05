Spojování lvů bedlivě přihlíželi chovatelé a byli připraveni zvířata rozdělit, pokud by se sbližování nevyvíjelo zrovna správným směrem. „Spojování velkých kočkovitých šelem doprovází řada úskalí, kdy riziko usmrcení jednoho z aktérů je nemalé,“ řekl inspektor chovu šelem Matěj Vrúbel.
Zprvu došlo mezi lvem a lvicí k několika šarvátkám. „Ač se na první pohled zdají být brutální, jsou jejich typickým projevem chování,“ pokračoval Vrúbel. Lvice se ale krátce nato samci podřídila a obě šelmy se navzájem „zkoumaly“. Chovatelé jsou optimisty, protože už dokonce zaznamenali i pokusy o páření.
Staří přečíslují mladé
Zoo Ostrava získala lvího samce loni v únoru z polského Krakova, samice dorazila letos na jaře ze švédské Eskilstuny. Lvi indičtí jsou v Evropě chováni ve 40 institucích v počtu 109 zvířat. Populace však významně stárne, proto probíhají maximální snahy o reprodukci lvů, aby Evropa o tato majestátní zvířata nepřišla.
VIDEO: Mláďata lvů berberských si hrají ve velkém výběhu Zoo Hodonín.
Mláďata lvů berberských si hrají ve velkém výběhu zoo Hodonín. Ivo Cencinger