Zvířátko s výrazem permanentně znechuceného úředníka, o jehož existenci většina návštěvníků zoo nemá ani tušení. Robert (39) vyzkoušel všechny denní doby. Číhal na něj dopoledne, v poledne, pak zase k večeru a tak pořád dokola.
„Byla to neskutečná euforie, když se konečně ukázal a já si ho mohl cvaknout,“ líčil. Fotografování zvířat propadl muž před třemi lety a od té doby se stále učí, jak je zachytit, co nejvěrněji.
„Manul byl velká výzva. Mám rád všechny kočkovité šelmy a tahle se do Ostravy vrátila po deseti letech. Možná proto se moc neukazuje,“ dodal muž. Jeho fotografie potěšily i návštěvníky, kteří na šelmičku zatím neměli štěstí.
Kočka na horský způsob
Manul je odolná kočka velikosti rysa z vysokohorských oblastí centrální Asie. Do Ostravy jako první dorazila samička, brzy má přicestovat i samec. Imunitní systém těchto šelmiček je velmi citlivý, proto jako jediné v zoo dostávají výhradně přemražené maso.
VIDEO: Tygřice Altaica přivedla koncem srpna v jihočesé zoo na svět tři koťata.
Tygřice Altaica přivedla na svět tři koťata. Facebook/Jihočeská zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou
Tygřice Altaica přivedla na svět tři koťata. Facebook/Jihočeská zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou