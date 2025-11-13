S pěticí teenagerů (17 až 20) havaroval před půlnocí v pátek 14. března do sloupu. „Přes úsek s nejvyšší povolenou rychlostí 50 km/h jel rychlostí 81 km/h. Choval se obzvláště neohleduplně a neukázněně,“ vinil žalobce u soudu hříšníka a navrhnul mu tříletou podmínku a sedmiletý zákaz řízení.
V době jízdy měl Damien řidičák jen chvíli a jezdil měsíc… „Úmyslně kmital volantem doleva doprava a uvedl tak na mokré vozovce a za deště do smyku,“ řekl žalobce. Přišel náraz a tři těžká zranění. Viník tvrdí, že měl u auta opačně namontované gumy, čímž se ze sebe snaží smýt část viny.
Odmítl vypovídat
U soudu odmítl Damien vypovídat. Sdílnější byl před tím při výsleších na policii, kde se k hazardní noční jízdě i jejím krvavým následkům přiznal.
„Je mi líto těch zraněných, omlouvám se jim, a jen doufám, že se brzy uzdraví,“ uvedl do protokolu. O tom, jaký trest ho stihne, se rozhodne patrně v polovině ledna.
VIDEO: Auto v Ostravě-Vítkovicích drsně narazilo do tramvaje, ta po nárazu skončila na chodníku. (červen 2025)
Auto v Ostravě-Vítkovicích drsně narazilo do tramvaje, ta po nárazu skončila na chodníku. PČR