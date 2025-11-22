Matadorem mezi tuzemskými tatéry je Ivo Výboch z Krnova. „Začínal jsem v roce 1992. Dnes rovněž vyučuji v kurzech, z nichž odcházejí studenti zcela připraveni samostatně tetovat. Spolupracoval jsem 1 200 studenty z celého světa,“ říká odborník.
Sám jehlou a barvami do kůže vpravuje masivnější obrazy, pokrývající velké části těla. „Třeba záda, ta si nechávají třeba metalisté pokrývat vzory kapel a různých tajemných postav. Anebo ruce oblíbenými hudebními alby,“ uvedl Ivo, který je také malířem a má za sebou řadu výstav velkoplošných obrazů.
Syn i dcera pokračují
Před 11 lety se k němu přidal jeho syn Šimon (28) a podobně jako i otec se věnuje abstraktním námětům plným imaginace. „Každý si pod těmi obrázky může představit něco jiného, v tom je jejich síla. Ruku mi vede nějaká vyšší moc, nikdy nevím, co nakonec na kůži přesně vznikne,“ popisal Šimon a dodal:
„Tetování pro mě má hloubku. Zachycuje emoci, energii, příběh nebo vzpomínku, která je důležitá natolik, že jej klient chce nosit pod kůží.“
Do rodinného tetovacího byznysu se před třemi lety přidala i jeho mladší sestra Sára (23). „Nenapadlo mě, že mě bude tato profese někdy živit – ale jsem si ho měla v genech a hned jsem ji ho zamilovala. Pro jemnější vzory ke mně chodívají ženy i muži,“ řekla.
Znalost kůže
Aby se mohl stát tatér tatérem, musí před vlastním studiem projít kosmetickým kurzem. „Dodržujeme přísně hygienu a o kůži musí nutně člověk dopředu znát všechno, aby pracoval bezpečně a vyhnul se i možným zdravotním následkům,“ říká Ivo Výboch.
Dvouměsíčními tatérskými a i kosmetickými kurzy Ivo Výbocha prošlo dvanáct set studentů z 25 zemí světa! Nejdál to do Česka měli z Mexika, Brazílie či Dominikánské republiky. „Zájem je obrovský, nejen o práci tatérů, i o samotné tetování, po absolvování získali certifikát platný v celé Evropě,“ potvrdil.
Potetoval kozu
V době kovidové Ivo Výboch potetoval tělocvičnou kozu Yakozu. „Yakozu proto, že nese črty tetování japonské Yakuzy. Trénoval jsem na ní za lockdownu, to abych nevyšel ze cviku. Dodělat chybí dvě nohy, mám to jako pojistku pro další pandemické zákazy,“ dodal se smíchem Ivo Výboch.