„Potřebuju to schovat!,“ řval ze dvora halasný chlap (30). Poblíž hlídkující strážníci se za ním vydali. U něj stál plně naložený vozík. Už cestou k němu muži v uniformách míjeli zabalená trika a další věci, které výtečníčkovi z vozíku vypadly.
„Tohle mám pro malou pro dětskou postýlku. Kupuju neteři. Neteři je dva roky. Malé. Hadýrky malé. Hadry na utírání, jelikož jsem koupil hadry na okna. Jelikož dělám nové štuky. Já vám dám klidně doklad,“ sypal muž suverénně ponkěud nesouvislé historky z rukávů.
Nechcete plenky?
Pak to pobuda zkusil jinak. „Nechcete plínky?,“ snažil se odvést pozornost. „Ne, nepotřebujeme. Já už mám velké děti,“ opáčil jeden ze strážníků. „Já dělám pro jednoho pána, řekne vám, že to mám od něj ze skladu. No, měl jsem účtenku,“ blábolil dál.
Chlap v Ostravě za sebou trousil kradené věci. Strážníky "uplácel" plenkami. (listopad 2025) PČR
Hlídku zaujala i krabice plná svíček. „Vonné svíčky pro erotik – sex večer,“ uchechtl se gauner. „Barvicí systém na barvení, co nastřikuje na zeď barvy,“ bájil dál a strážníkům už došla trpělivost.
Vykradená firma
Na krabicích si všimli loga nedaleké firmy. Jedna ukrývala mimo jiné průmyslovou tiskárnu, jiná třeba antistresové míčky a další reklamní předměty. Rozházené věci na zemi našli i v areálu vykradené firmy, která měla i otevřené dveře do budovy.
„Vzhledem k okolnostem případu přivolali strážníci na místo Policii ČR. Ta si celou věc i zadrženého muže převzala k dalšímu šetření,“ uzavřela mluvčí městské policie Helena Badurová.