Lehce apokalyptickou scénu nemá tentokrát na svědomí nějaký policii ujíždějící zfetovaný gauner, ale starší paní. Zda usnula, věnovala se něčemu jinému, nebo ji postihla náhlá zdravotní indispozice, zatím není jasné. Na ženin osobní boj proti spalovacím motorům to každopádně nevypadá.
„Řidička ztratila nad vozidlem kontrolu a narazila postupně do pěti zaparkovaných vozidel,“ popsala kuriózní nehodu policejní mluvčí Eva Michalíková.
Sama se zranila
Seniorka se na místě podrobila dechové zkoušce, která jí vyšla negativně. Nikoho jiného při nehodě nezranila, ale stěžovala si na bolesti a pro jistotu jí byli přivoláni zdravotníci.
Řidičku čeká nemálo opletaček s pojišťovnami majitelů nabouraných aut, schytala i postih na místě. „Nehoda byla vyřešena blokovou pokutou,“ uzavřela policistka Eva Michalíková.
