Tradiční „architektonická“ soutěž pro studenty středních škol zaměřených na stavebnictví se letos konala už po sedmnácté. Zapojilo se rekordních 83 týmů ze 40 škol z Česka a Slovenska. Do velkého finále se jich probojovalo osm, čtyři z každé země.
„Soutěž v mladých lidech probouzí kreativitu, technické myšlení a schopnost spolupracovat. Je fascinující, jak z jednoduchého materiálu, jakým je vlnitá lepenka, dají vzniknout propracovaným a esteticky hodnotným dílům,“ řekl ředitel pořádající společnosti HSF System Tomáš Kosa.
Hlavolam, věž i hrad
První místo a odměnu 25 tisíc korun nakonec bere tým SPŠS a OA Kadaň se svým pavilonem připomínajícím obří stadion. Na „bedně“ se umístili ještě studenti SOŠ technická Námestovo se svou mřížovitou věží a SPŠ stavební Brno s pavilonem připomínajícím skládačku či hlavolam. Zvláštní cenu bere „hrad“ druhého týmu z Námestova.
Díla hodnotil i zvláštní host akce, uznávaný japonský architekt Yasumasa Hayashi. „Modelium mě inspiruje tím, že proměňuje architektonické vzdělávání v živý dialog. Architektura se může stát společným jazykem myšlení a tvorby,“ řekl.
VIDEO: Student vyvinul aplikaci, která pozná vážnou oční vadu Objev Pavla Hřebíčka z Brna zachraňuje oči i životy. (2019)
Student vyvinul aplikaci, která pozná vážnou oční vadu Objev Pavla Hřebíčka z Brna zachraňuje oči i životy Jiří Nováček