„Šli jsme s dalšími třemi nebo čtyřmi kluky pro brány nebo odnést ty brány a trefil do mě blesk,“ zavzpomínal na osudný trénink Martin. Zatímco jeho spoluhráči se ze země posbírali, on zůstal ležet na zemi. Přežil díky duchapřítomnosti trenérů.
„Jeden volal záchranku, druhý prováděl masáž srdce, a tak ho zachránili. To si ani člověk neuvědomí, že v jednu chvíli jste v pohodě, pak cvak a ležíte někde s hadičkami,“ vrátila se k incidentu Martinova maminka Ivana Šichorová.
Už chodí sám
Martin teď intenzivně rehabilituje v Sanatoriích Klimkovice. „Už nemám takové bolesti, jaké jsem měl. Lépe chodím a stabilita je mnohem lepší,“ popsal mladík, který utekl hrobníkovi z lopaty.
„Ještě nedávno ta chůze vůbec nebyla jistá, člověk musel být vedle něj. Kvůli opoře, kdyby spadl. To teď už vůbec není třeba. Už to zvládá samostatně. Chválabohu za Klimkovice,“ poděkovala Martinova maminka Ivana.
Nedvědův dres a pozvánka
Parádní motivací k Martinově úsilí vrátit se na zelený pažit přispěla česká fotbalová legenda a současný manažer reprezentace Pavel Nedvěd (53).
„Podepsaný dres Juventusu od Nedvěda, to jsem opravdu nečekal. Také mám prý přijet na některý reprezentační sraz či zápas a vezmou mě do kabiny,“ neskrýval nadšení mladík.
Okamžitá první pomoc
K neštěstí došlo v pátek 1. srpna vpodvečer na fotbalovém hřišti pro mládež SFC Opava. „Trenéři chlapci ihned poskytli první pomoc. Velmi rychle dorazily složky záchranného systému, za což jim patří naše velké poděkování,“ sdělil tehdy viditelně otřesený šéf mládeže Jan Hruška. Rychlá reakce zúčastněných Martinovi zachránila život.
Těžce zraněný chlapec nebyl sám, kdo skončil v péči záchranářů. Výboj z nebe udeřil poblíž skupinky lidí. Obtíže pociťovalo sedm dalších mladých fotbalistů a jeden dospělý. „Nebyli v ohrožení života. Měli zdravotní problémy interního charakteru,“ uvedla záchranářka Jana Šedovičová.
Přišlo to zničehonic
Šéf opavské mládeže Jan Hruška odmítl, že trenéři fotbalisty „nutili“ trénovat v bouřce. „Události nepředcházely žádné povětrnostní podmínky nasvědčující hrozícím bouřkám,“ řekl. Vše se dle něj seběhlo rychle. Byl to prý jediný bouřkový výboj, který se doslova vzal „odnikud“. To na místě potvrdili i rodiče fotbalistů.
