Obec nejdřív odkoupila od Českých drah za 30 tisíc chátrající nádražní budovu z roku 1875. Kompletně ji pak s celou stanicí zrekonstruovala. V bývalé čekárně je například otevřená kavárna.
„Hytlák (služební vagon) z padesátých let jsme přikoupili jako nepojízdný spíše jen tak pro radost a estetiku u nádraží. Letos jsme se v něm ale rozhodli zprovoznit, i jako takovou raritu, ubytování pro rekreanty,“ uvedl úvalenský starosta Radek Šimek (54, nez.).
Obec zaplatila za vagon 100 tisíc, dalších 50 tisíc stál jeho převoz z Českých Budějovic. „Ta první částka pokryla i převoz do Krnova. Pak se ale musel dostat z Krnova na jednokolejku do Úvalna. Dosti drahé byly i dva jeřáby,“ uvedl starosta.
Obrovský zájem
Zážitkové ubytování zde najdou čtyři lidé, ideální je pro rodinu nebo partu nadšenců do vláčků. Vagón je zařízen stylově. Nechybí tu železničářská čepice, jízdní řády či patrové palandy, ani sprcha. Kolem vagonu v pravidelných intervalech jezdí vlakové soupravy na trati Olomouc - Ostrava.
V Úvalně předělali starý vagon a nabízí ho k ubytování. Zájem je obrovský. Karel Janeček
Zájemci o netradiční nocleh se jen hrnou. „Měli jsme otevřeno jen dva měsíce a to ještě ani ne každý den. Ubytovali jsme už stovku nadšenců, ani jsme všem nemohli vyhovět,“ podotkl starosta. Vagon je velký zhruba 23 m2 a přespání vyjde na 500 korun za osobu a noc.
Trať tu vede 153 let
Železniční trať přes Úvalno zprovoznili roku 1872. Budova úvalenské zastávky byla u trati přistavena o tři roky později.
Úvalno není první obcí, v níž otevřeli na vlakovém nádraží ubytování z vysloužilého vozu. Inspirovalo se v Nižboru na Berounsku: víc než dvoutisícovou obec zviditelnil herec a milovník železnice Tomáš Hanák, majitel restaurace v tamním vagonu.
Co je hytlák?
Hytlák je hovorovým názvem pro služební osobní vlakový vůz, často označovaný jako Hüttelwagen z německého Hütte (chata) a wagen (vagon). Tyto vozy sloužily pro ubytování železničního personálu, pro přednosty stanic a vlakvedoucí, a dodnes slouží v některých případech na české železnici, zejména v podobě hotelových vagónů.