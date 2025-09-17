„Kolo jsem měl nové, před týdnem jsme s Davidem zajeli na benzínku dofouknout duše. Pak se zjevil chlap, beze slova kolo vzal, sedl na něj a ujížděl,“ popsal mladší Pavel. David, jeho spolužák ze třídy a nejlepší kamarád, sedl na své kolo a za gaunerem se vydal. Pronásledoval ho z Fifejd až do centra.

„Nadával, hrozil mi. Řval, ať za ním nejezdím. Já byl rychlejší, ale jel jsem za ním radši s odstupem. On se snažil ujet, ale moc mu to nešlo,“ culil se deváťák.

Poděkování policistů

V centru potkal strážníka a vše mu řekl. Zloděje dál stíhal, zatímco strážník muži najel služebním autem tak, že neměl kam ujet.

„Jsem si kolo půjčil,“ tvrdil zprvu zlosyn. Nakonec se přiznal. Okradený Pavel zatím volal linku 158, brzy byli na místě i policisté. „Davide, váš čin byl odvážný a my si ho vážíme. Nikdy nevíte, kdo stojí proti vám. Reagoval jste, jak by nereagoval mnohý dospělý,“ poděkoval policista Dalibor Řeháček.

Máma: Jsem pyšná

Když se Davidova maminka dozvěděla, co se stalo, vyděsila se. „Měla jsem o něj hrozný strach, myslela jsem, že se s tím kriminálníkem dostal do nějakého konfliktu. Když mi pak on i policisté vysvětlili, jak to celé proběhlo, strach se změnil v hrdost,“ řekla.