„Kolo jsem měl nové, před týdnem jsme s Davidem zajeli na benzínku dofouknout duše. Pak se zjevil chlap, beze slova kolo vzal, sedl na něj a ujížděl,“ popsal mladší Pavel. David, jeho spolužák ze třídy a nejlepší kamarád, sedl na své kolo a za gaunerem se vydal. Pronásledoval ho z Fifejd až do centra.
„Nadával, hrozil mi. Řval, ať za ním nejezdím. Já byl rychlejší, ale jel jsem za ním radši s odstupem. On se snažil ujet, ale moc mu to nešlo,“ culil se deváťák.
Poděkování policistů
V centru potkal strážníka a vše mu řekl. Zloděje dál stíhal, zatímco strážník muži najel služebním autem tak, že neměl kam ujet.
David (14) pronásledoval zloděje, který ukradl kamarádovi kolo. MP Ostrava a Michal Charbulák
„Jsem si kolo půjčil,“ tvrdil zprvu zlosyn. Nakonec se přiznal. Okradený Pavel zatím volal linku 158, brzy byli na místě i policisté. „Davide, váš čin byl odvážný a my si ho vážíme. Nikdy nevíte, kdo stojí proti vám. Reagoval jste, jak by nereagoval mnohý dospělý,“ poděkoval policista Dalibor Řeháček.
Máma: Jsem pyšná
Když se Davidova maminka dozvěděla, co se stalo, vyděsila se. „Měla jsem o něj hrozný strach, myslela jsem, že se s tím kriminálníkem dostal do nějakého konfliktu. Když mi pak on i policisté vysvětlili, jak to celé proběhlo, strach se změnil v hrdost,“ řekla.