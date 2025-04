Přechod pro chodce byl pro lidi podle radnice v Bohumíně nebezpečný, jelikož je měla ohrožovat rychlou jízdou auta. Jenže od té doby, co byl přechod „přepůlen“ bezpečnostním ostrůvkem, to vypadá, že v ohrožení jsou pro změnu řidiči!

„Před tím slavným ostrůvkem tu nebyla nehoda a nic podobného 20 let. Udělají ostrůvek a je devět autonehod za půl roku,“ diví se třeba Vojtěch Č. a přidávají se další, mezi nimi i nemálo škarohlídů.

„Tak jak je v Ostravě soutěž »Chyť si svou tramvaj« (střety aut s tramvajemi – pozn. aut.), tak Bohumín má »Sejmi a zdolej náš ostrůvek«. Rozjedeme tipy, jaká značka auta na něm skončí dneska?,“ smějí se.

„Ostrůvek je téměř v trase při odbočení vlevo. Je překážka, zapomeňte na plynulé odbočení,“ dodává už vážně Eva D.

„Dovolená na ostrůvku“

Bohumínští žertem podezírají město z dobročinnosti vůči místním autoservisům. Tam auta po „dovolené na ostrůvku“, jak místní ztroskotání na něm říkají, končí s poškozeným lakem, koly i podvozkem. Ostrůvek za 800 tisíc se opravami prodražil i radnici. Opravy už vyšly na dalších 55 tisíc. ¨

Nepomohlo ani to, že město ostrůvek „obléklo“ do žlutého reflexního pásu. Reakce lidí vnímá, měnit ale nic nehodlá. Zastánci souhlasí. „Jak moc musí být řidič slepý, aby ostrůvek neviděl? Stačí koukat na cestu, ne do mobilu...,“ uvedl Petr C.

Radnice: Plní to účel

Město od loňského září eviduje u nového přechodu pro chodce šest pojistných událostí. „Svědčí to o tom, že místo bylo pro chodce skutečně nebezpečné pro přecházení a řidiči vozidel tam opakovaně porušovali dopravní předpisy. V budování přechodů s ostrůvky proto nepolevíme,“ míní starosta Lumír Macura s tím, že v plánu jsou nejméně další dva.

Projektant Ivan Šnapka stavbu hájí: „Nově vybudovaný přechod pro chodce je proveden řádně, podle odsouhlasené dokumentace, v intencích norem a dalších právních předpisů. Při dodržování předpisů motoristy bude jednoznačně zlepšením bezpečnosti přechodu chodců přes komunikaci ulice Štefánikovy v tomto místě,“ uvedl.

