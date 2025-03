Jen spánek přerušuje každodenní režim Lucie Wojeschové (43) z Českého Těšína. Po šichtě v nemocniční kuchyni ji čeká další doma – je totiž maminka šesti dětí! Díky „perfektně zorganizovanému chaosu“ starost o potomky ve věku 6 až 23 let zvládá i jako samoživitelka.

Vyučená prodavačka se dennodenně v Nemocnici AGEL Český Těšín podílí na přípravě obědů pro čtyři stovky strávníků. Lékařů, sestřiček, pacientů a penzistů, kteří si pro stravu docházejí. Těžkou prací v kuchyni Lucii Wojeschová si zoceluje svaly.

„Hrnce jsou těžké na páteř, ruce bolí, když se dělává příprava. Jen co přijdou domů, čeká mě další ještě náročnější úloha mámy pěti chlapů a jedné holčičky. Ještě, že jsem povahou flegmatik, tak mě nějaký ten problém nerozhází,“ směje se paní Lucie.

„Miluji ten náš chaos, ale i v chaosu musí být určitý řád, bez něj by to nefungovalo,“ doplnila superžena, která pro svou rodinu žije.

Jedna směna za druhou

Její běžný den začíná už brzy ráno. „Připravím děti do školy, postarám se o snídani a svačiny. Po práci mě čeká druhá směna doma, to znamená psát úkoly, úklid, večeře. V nemocniční kuchyni to náročné, ale mám svůj systém, abych zvládla i rodinu,“ říká.

Největší motivací jsou jí právě její děti. Ve věku od 6 do 23 let. „Ti tři nejstarší se o sebe postarají, spolu s mladšími mi dávají sílu překonat i těžké situace. Kolikrát stačí vidět šťastného syna a dceru a hned je člověk znovu nabitý energií,“ dodává šestinásobná maminka.

Recept? Plánujte!

Jaký má máma Lucie osvědčený tip na organizaci času? „Hlavní je plánování a režim. Snažím se mít přehled o tom, co nás čeká a připravovat si věci dopředu, například jídlo na další den, oblečení pro děti. Hodně zapojuji děti do menších povinností, což mi ulehčí práci a děti se učí zodpovědnosti, prozrazuje Lucie.“

Děti samy ví, že má jejich maminka náročnou práci a hodně pomáhají s úklidem a péčí o mladšího sourozence. „Vědí, že všechno dělám pro ně. Fungujeme jako tým. Díky nim si najdu sem tam i chvilku jen tak pro sebe i na odpočinek,“ uvedla.

„Volných chvil není moc, ale když se nějaká najde, využiji ji naplno. Ráda si dám kávu v klidu, něco si přečtu, pustím si hudbu. Nejvíc si odpočinu, když se společně se všemi dětmi sejdeme, povídáme si a smějeme se. Nabíjejí mě energií,“ dodává.

Klučičí parta s jednou dívkou

Nejstarší synové Petr (23), Martin (22) a Radim (20) pracují ve stavebnictví a jako jiné kluky v jejich věku je zajímají auta, počítače a bojové sporty MMA. Patrik (16) má ve starších bratrech inspiraci, učí se automechanikem. Jediná dívka v klučičí partě je Nela (13), která je ráda s kamarádkami a zajímá se o módu. Benjamínkem rodiny je prvňáček Ondřej (6), všetečka, kterého všechno baví.