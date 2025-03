„Vedení městského obvodu Ostrava-Jih chce inspirovat obyvatele, kteří dlouhodobě na Jihu žijí, k přihlášení trvalého pobytu. Občany, kteří tak učiní v období od 1. března do 30. června, odmění tisícikorunou,“ uvedla asistentka starosty Jana Molnári. Podle odhadů tam žije zhruba dva tisíce lidí, kteří v obvodu nejsou trvale hlášeni.

V současnosti má trvalý pobyt v obvodu přihlášeno 93 274 občanů, v tomto počtu nejsou zahrnuti cizinci s pobytem na území obvodu.

Čtyři tisícovky pro radnici

Obvod se inspiroval pozitivními zkušenostmi menších obcí. „Nyní chceme totéž vyzkoušet ve velkém obvodě. Cílem akce je zvýšení počtu obyvatel a následně díky vyšším rozpočtovým příjmům možnost více investovat do infrastruktury, školství, bydlení a dalších oblastí, což bude prospěšné pro všechny občany Jihu. Obvod by měl za každého občana získat z magistrátu více než 4000 korun každý rok. Navíc by zde platil poplatky za odpad, který na Jihu produkuje,“ podotkla Molnári.

Na tisícikorunový příspěvek budou mít nárok i nezletilí, za které ale musí žádost podat zákonní zástupci. „Dar bude poskytnut bezhotovostně každému, kdo se do 30. června přihlásí k trvalému pobytu na Jihu, doloží kopii přihlašovacího lístku, vyplní formulář o poskytnutí daru a uzavře darovací smlouvu,“ řekl starosta Martin Bednář (ANO).

Další výhody

Díky trvalému pobytu mohou lidé využívat i některé služby, které obvod nabízí. Jde například o zvýhodněnou taxi službu pro seniory, bezplatnou právní poradnu i podporu projektu Corrency.

V rámci něj mohou děti do 15 let čerpat finanční příspěvek radnice ve výši 1000 korun na zájmové a sportovní aktivity a lidé starší 16 let 200 korun na kulturní akce. Z tisícikorunového daru jsou vyjmuti lidé, kteří mají jako adresu trvalého pobytu uvedeno sídlo úřadu městského obvodu, tedy ulici Horní 3.

