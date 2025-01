Soužití páru v pátém podlaží bytovky v ostravské části Poruba provázely časté hádky a napětí. Také měly padat facky i kopance. „Naposledy mě chytil za ruce a pak se mnou praštil o zem. Řval, že když ho kvůli problémům s nájmem opustím, že mě zabije,“ líčila incident předcházející druhově smrti Eva T.

Před Lukášem utekla do kuchyně, kde ji odstrčil na kuchyňskou linku. „Jak jsem byla zapřená, tak jsem něco nahmatala. Pak po mně skočil, s rukou v pěsti, máchla jsem před sebe. Ublížit jsem mu nechtěla,“ uvedla. Bohužel nůž, který držela, zasáhla Lukáše přesně. Druha poté živovala, zavolala mu i záchranku, ale bylo už pozdě. Masivnímu krvácení podlehl.

Žalobce navrhuje ženě, která přiznala vinu, trest odnětí svobody na 7,5 roku ve věznici s ostrahou.

Týral mě, řekla soudkyni

Sama Eva T. se označila za týranou ženu, která se druhovi jen bránila potom, co několik měsíců byla obětí jeho výlevů a špatných nálad. „Byl dvakrát trestaný, taky za loupež, to jsem ani nevěděla,“ řekla, když se jí na to soudkyně ptala.

„On mě mlátil též v noci. Třeba hodinu po půlnoci se vzbudil, a začal mě bít. Týral mě psychicky, ale taky fyzicky. Jezdila k nám opakovaně policie, on byl stále agresivnější,“ popisovala své roční soužití s Lukášem v bytě na náměstí Jana Nerudy.