Místo nahlášeného úhynu ryb je soutok Černého potoka a Odry v Ostravě-Přívoze.

„Probíhá monitoring vodního toku, odebírání vzorku vody ve spolupráci s Povodím Odry a Českou inspekcí životního prostředí. Povolána byla rovněž chemická laboratoř,“ uvedla mluvčí hasičů Kamila Langerová.

V Ostravě od povodní nefunguje centrální čistírna odpadních vod. Všechny splašky tak z města tečou přímo do řeky Odry. Čistírna by částečně měla obnovit provoz do konce roku. Zda to může být příčina, odmítla mluvčí komentovat.