„Ráno jsem tam byl, nikdo se mě na nic neptal. Tajemník mi ukazoval dokument, ve kterém byla žádost o vydání dokumentace. Řekl jsem tajemníkovi, ať poskytnou maximální součinnost. To je vše, co v tomto směru mohu udělat. Předmět toho vyšetřování mi nikdo nesdělil. Jestli mají nějaká podezření, že se něco děje, nechť se to vyšetří,“ uved primátor Havířova Josef Bělica (ANO).

„Mohu potvrdit, že náš útvar (NCOZ) dnešního dne provádí úkony trestního řízení. Věc se týká přidělování městských bytů v Havířově. V rámci úkonů nedošlo k zadržení žádné osoby,“ uvedl mluvčí Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej.

Kromě magistrátu byli policisté i v Městské realitní agentuře. „Přišli si pro dokumenty staršího data, dali jsme jim, co potřebovali,“ řekla mluvčí agentury Simona Součková.

Policisté z NCOZ v Městské realitní agentuře zasahovali už loni v dubnu. Vyšetřovatelé tehdy obvinili několik lidí a firem z přečinů, trestných činů, zločinů i zvlášť závažných zločinů, například pro hospodářské trestné činy a trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných.

