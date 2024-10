„Úplně bych to nenazvala rvačkou. Prostě jeden z chlapců sáhl druhému do sáčků s brambůrky a ten ho chytil do kravaty a pak pustil,“ popsala incident ředitelka 7. ZŠ Iveta Zechová.

Hádky si hned všimla učitelka a oběma chlapcům měla vynadat. „Zhruba za deset minut si pak ten, co byl v kravatě, začal stěžovat, že je mu na omdlení, a opravdu omdlel,“ dodala Zechová.

Podle ní by to mohla být tzv. tetanie ze stresu. Příznaky se mohou projevovat velmi dramaticky, jde o záškuby a křeče, sama o sobě ale není život ohrožující.

Pro zraněného chlapce letěl vrtulník. „V době našeho příjezdu byl při vědomí a zraněný. Ošetřili jsme ho a přepravili do frýdecko-místecké nemocnice,“ řekl mluvčí záchranářů Lukáš Humpl.

„Policisté nyní zjišťují veškeré okolnosti této události,“ sdělila policejní mluvčí Kateřina Kubzová.

