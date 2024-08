Střelec

Milí Střelci, mezi vámi a novou známostí to jiskří a prožíváte společné chvíle blaha. Dávejte si však pozor, abyste se nedostali do konfliktu, díky němuž by se projevila rozdílnost vašich povah. Po ostřejší výměně názorů od sebe půjdete okamžitě pryč.