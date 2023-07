Již čtvrtým rokem tak pokračuje oblíbená expozice pískových soch pod širým nebem. Zatímco v minulých letech díla symbolizovala české lesy, kůrovcovou kalamitu a ohrožené šelmy, letos figurují zvířata z Červeného seznamu ohrožených druhů.

„Sochy jsou nejen v krásném prostředí, ale podstatné je jejich poselství. Připomenout lidem, že se jedná o druhy, kterým hrozí vyhubení. Každý může pomoci, Buď drobným příspěvkem na jejich ochranu, nebo jakoukoliv osvětou,“ řekla turistka Ivana Kopřivová z Nového Jičína.

Speciální písek

Autoři potřebovali pro sochy speciální písek nazvaný cyklon, dovezený z vápencového lomu Vitošov. Musí mít více jílové složky, aby něco vydržely. Než vzali umělci do rukou štětce a špachtle, vytvořili z písku pomocí dusací žáby obří homole,“ líčil Pavel Měrka, který byl u toho. Umělci na zvířatech pracovali čtyři dny.

Díla vydrží i silný déšť a nerozpadnou se. Důležité je totiž řádné udusání písku a napenetrování sochy po dokončení. Díky tomu povrch ztvrdne. Na sochy se ale nesmí sahat, protože tím by se zpustil drolící se proces. Sochy z písku by na Pustevnách měly vydržet až do podzimu.

