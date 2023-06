Takřka na den přesně před rokem si šla Blažena G. na přátelský »pokec« ven před dům, v němž s malou Deniskou bydlela. „Ona spala, já si zašla ven zakouřit. Chápu, že za to, co nastalo pak, odpovídám já,“ uvedla ve středu u soudu, kde jí hrozí trest za obecné ohrožení z nedbalosti

Stalo se, co se stát nemělo. „Zapalovač tam doma u nás ležel. Já jsem sice byla holku kontrolovat, a nic nesvědčilo, že by se pokusila něco zapálit. Ale hořet začala nejdříve matračka, na které Deniska ležela,“ popisovala matka nastalou událost.

Šlo to rychle

Oheň se z matrace rozšířil do celého bytu a potom i do celého domu. Požár ohrozil 25 nájemníků, které na vzduch se speciálními maskami na tvářích vodili přivolaní hasiči. Jeden z nájemníků skočil a polámal si žebra.

Osm převážně kouře nadýchaných lidí vezli rovnou do nemocnice. Bylo mezi nimi i šest dětí a invalida, kterého vynášeli na nosítkách. „Tak jako… Je to moje vina. To je jasné,“ krčila rameny. „Já se přiznávám, a co jako můžu dělat ještě víc,“ dodala.

Při požáru vznikla v domě škoda přesahující 400 tisíc, dodnes stavbu dělníci opravují. Dalších pár desítek tisíc dluží Blažena G. za léčebné náklady ošetřovaných sousedů. Mohou se s ní také soudit.

Neplatí na druhé dítě

Ani o druhou dceru (9), která je v plné péči babičky, se Blažena G. řádně nestará. Platit na ni má 500 korun měsíčně. Přestože jde o tak nízkou částku, dluží na výživném několik tisíc. Proto ji soudí i za zanedbání povinné výživy. „Zaevidovala jsem se na pracovním úřadu. Výživné uhradím celé,“ slibovala u soudu. Hrozí jí až pět let vězení.

VIDEO: Víte, jak se zachovat při požáru ve vašem bytě nebo domě?

délka: 02:26.52 Video Video se připravuje ... Víte, jak se zachovat při požáru ve vašem bytě nebo domě? Videohub