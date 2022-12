Zpět

na

Stovky hodin, týden co týden už dvanáct let kouzlí Alena Matuszná (51) z Návsí na Jablunkovsku ozdoby z drátu. Musí pro něj až do hutního velkoskladu, odkud ho vozí po desítkách kil. Nejdřív však prolustruje každý kousek obřího kola, aby nikde nebyl ani milimetr rzi.