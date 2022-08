Blíženci

Milí Blíženci, vstupujete do smutnějšího srpnového období, v němž se pořádně zapotíte. Vaše znamení se totiž nevyhne nepříznivé kvadratuře Marse s Merkurem. Vaše chování bude nepřijatelné. Nadřízený ani kolegové neví, co se to s vámi aktuálně děje.