„Krátce před 8. hodinou došlo v ostravské části Hulváky v Knüpferově ulici při výkopové práci k explozi a úmrtí jedné osoby,“ uvedla mluvčí policie Eva Michalíková. U výkopu byli v době výbuchu tři lidé. Jeden zemřel, jeden má středně těžké poranění hlavy. Třetí člověk zraněn nebyl.

„Na místě zasahují také policejní pyrotechnici. Evakuováno bylo zhruba 50 obyvatel v perimetru cca 300 metrů,“ podotkla těsně po neštěstí mluvčí. Po poledni policie potvrdila, že šlo o leteckou pumu sovětské výroby z druhé světové války.

„Jedna z verzí, se kterou kriminalisté pracují, je ta, že pracovník si zřejmě myslel, že se jedná o starou kanalizační trubku. Tu se rozbrušovačkou pokoušel rozřezat. Při tom nastal výbuch," řekla mluvčí.

Rodině pomohou

„Jsem teď v takovém rozpoložení, že nemám ani slov. Je to pro nás a pro rodinu našeho zaměstnance obrovská tragédie. Za rodinou osobně zajedu jim vše oznámit a budu jim při všem nápomocen,“ řekl na místě tragédie jednatel firmy MIJO-STAV Miroslav Jaroš. Podle informací Blesk.cz šlo o muže ze Slovenska, po kterém zůstala manželka a dítě.

„Ten výkop je asi tři metry od baráku. Jeden dělník byl vevnitř, dva nahoře. Dělník ve výkopu prý narazil na nějaký kovový předmět, prý to vypadalo jako kus trubky. Jenže ono to bouchlo. Přijeli pyrotechnici z Olomouce, ještě to budou odkrývat, jestli tam něco dalšího není,“ řekl Ivan Mensnerovský (56).

„Slyšel jsem výbuch, zatřepalo to barákem. Viděl jsem oblak dýmu v ulici. Dělali tam nějaké výkopy kvůli izolaci. Postupně nás všechny evakuovali a uzavřeli 300 metrů okruh. Seběhlo se to tak rychle, že jsem zapomněl vzít odvedle z bytu sestry pejska. Snad se mu nic nestane,“ uvedl Jiří Kolinke (69).

Azyl v hospůdce

„Většina lidí byla v době výbuchu v práci, někteří měli možnost odjet za rodinou. Těm, co tu možnost neměli, jsme zajistili dočasný azyl v hospůdce U Hřiště, kde mají k dispozici občerstvení," popsal starosta obvodu Mariánské Hory a Hulváky Patrik Hujdus adodal: „Jsme schopni případně, pokud to bude potřeba, zajistit i náhradní ubytování. Štěstím v neštěstí bylo, že k výbuchu došlo uvnitř výkopu a nebyl tak destruktivní vůči okolí.“

„Rád bych předešel spekulacím a uvedl, že firma, která práce prováděla, zajistila veškeré bezpečnostní náležitosti a jejich přístup byl naprosto profesionální. Naše spolupráce s ní byla naprosto korektní. Smutné na všem je, že den před neštěstím se konal v rámci prováděných prací kontrolní den. Vše bylo v pořádku. Nikdo neměl ani tušení, jaké nebezpečí se pod zemí skrývá,“ podotkl starosta.

Podle primátora Ostravy Tomáše Macury (ANO) je dům přímo vedle výkopu neobydlený, protože se opravuje. Evakuace se týkala domů ve vzdálenějším okolí výkopu.

Munice se nachází často

Na Opavsku a Ostravsku jsou podobné nálezy nevybuchlé munice časté. Okolím Opavy, částí Hlučínska a Ostravska postupovali na jaře 1945 vojáci Rudé armády a jednotek 1. čs. armádního sboru. Ostravsko-opavská operace byla jednou z nejvýznamnějších vojenských bitev druhé světové války na území někdejšího Československa.

Pozůstatky po bojích se nacházejí dodnes. Nestává se ale, že by munice explodovala a způsobila úmrtí či zranění lidí.

VIDEO: Chata na Brněnsku ukrývala válečnou munici, zlikvidoval ji policejní pyrotechnik.

délka: 00:48.00 Video Chata na Brněnsku ukrývala válečnou munici, zlikvidoval ji policejní pyrotechnik. Policie ČR