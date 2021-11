Přes hranici vozila ženy léčiva od loňska do Ostravy i na Frýdecko-Místecko. Kriminálem ošlehaný recidivista v invalidním důchodu obstaral chemikálie, postavil si vlastní soupravičku, a vyráběl, co to dalo. Ani sobě potěšení z tvrdé drogy neupíral. K tomu si prodejem vydělal skoro milion!

K ruce měl kamaráda z mokré čtvrti, kterého zaučil natolik skvěle, že začal s varem i on sám. „Samotná distribuce odběratelům pak připadla staršímu muži a ženě. Každý měl určitou roli a lze zde tedy hovořit o organizované skupině,“ řekl šéf ostravské městské policie Antonín Řezníček. Skupina čeká na soud ve vazbě, každému hrozí 12 let.

délka: 00:40.71 Video Pervitin v Ostravě vařil postarší pár (oba 60). PČR