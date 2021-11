„Vedení města Ostravy se dlouhodobě angažuje proti přípravě kanálu Dunaj-Odra-Labe, a to včetně jeho Oderské větve v navrhovaném pojetí,“ uvedl primátor Ostravy Tomáš Macura a dodal: „Ostatně nepamatuji, že by některé zásadní usnesení zastupitelstva města bylo přijato tak jednomyslně, napříč politickými stranami, jako v tomto případě. Samozřejmě bychom přivítali i zrušení územní rezervy pro toto vodní dílo, která v tuto chvíli blokuje desítky hektarů území.“

Sen prezidenta

S výstavbou kanálu přitom ještě na jaře počítala vláda: „Dohodli jsme se na místě na státní hranici, kde se protneme s Polskem, kde společně vybudujeme hraniční vodní dílo. Je to sen mnoha generací našich předků,“ řekl tehdy ČT náměstek ministra dopravy Jan Sechter. Výstavbu kanálu také velmi prosazuje prezident Miloš Zeman.

Výstavbu ministerstvo prosazovalo i přes naprostý nesouhlas Ostravy. Ta dlouhodobě poukazuje na to, že stavba by měla obrovské důsledky na ekosystém a životní prostředí v okolí řeky Odry, která městem protéká. Zároveň by také negativně ovlivnila urbanismus města, v němž by kanál vytvořil další bariéru.

Koaliční uskupení nyní ve svém vládním programu uvedla, že zastaví práce na kanálu a zruší jeho územní rezervy v dotčených obcích.

Chtějí pozemky

Zastavení přípravy by podle něj pro město znamenalo především odstranění hrozby nevratného poškození vzácného ekosystému řeky Odry a možnosti ohrožení strategického rezervoáru pitné vody v Nové Vsi.

„Sekundárně nám pak zrušení územní rezervy pro kanál dává možnost využití lokality pro jiné účely blízké přírodě, například pro volnočasové aktivity. Z národohospodářského hlediska pak bude efektem významná úspora veřejných prostředků, a to již ve fázi projekční přípravy projektu,“ míní primátor.

Kraj se do toho nemíchá

Moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák (ANO) podotkl, že výstavba kanálu nebyla pro kraj klíčová, a tak proti jejímu zrušení vystupovat nebude.

„Moravskoslezský kraj plánované propojení Baltu do Bohumína a využívání mezinárodní lodní dopravy vítal jako projekt, který by mohl posílit ekonomiku kraje a nabídnout mu nové možnosti. Nutno ovšem zdůraznit, že mnohem zásadnější než splavnění Odry je pro náš region a jeho rozvoj modernizace železniční dopravy a výstavba vysokorychlostních tratí,“ uvedl hejtman.

