„Teď je na Lysé hoře teplota minus dva stupně Celsia, přes den bude kolem nuly nebo lehce nad nulou, takže sníh asi nevydrží. V polohách nad 800 metrů nad mořem může ještě dneska v přeháňkách nějaký sníh připadnout, ale může být i tající," řekl Petr Drobek z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.

Nedá se podle něj zatím očekávat, že by sníh v Beskydech vydržel již konstantně. „Potom by se mělo oteplovat, takže myslím, že v dalších dnech to nevydrží,“ dodal meteorolog.

První sníh přišel letos na den přesně jako loni. Tehdy ho ale na Lysé hoře napadlo až 20 centimetrů.

