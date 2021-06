Jádro gangu tvořili tři lidé. Vedl ho v podsvětí známý boss (46), další recidivista (48), který sháněl léky a chemikálie, a dokonce důchodkyně (72).

Zatčením gangu dostal drogový byznys na Ostravsku a Olomoucku podle policie slušnou ránu. Muži se ženou vyrobili desítky kilo pervitinu, kterým zásobovali dva kraje u nás a prodávali ho i do Polska a Slovenska.



Drogu vařili na dvou místech, v bytě a rodinném domě, jedna z varen byla doslova velkokapacitní. Mohli vyrobit až 130 kilogramů drogy za 156 milionů korun!

Šéfovo slovo platilo

Hlavní pachatel (46) z Karvinska je velmi známou postavou mezi kriminálníky. Znal práci policie a se členy gangu měl předem vyjasněnou komunikaci.

„Potkávali se na domluvených místech v domluvené časy. Byl vždy dochvilný a jeho slovo vždy platilo,“ popsal kriminalista Jakub Mohyla s tím, že členové gangu se často potkávali ve velkých davech lidí.

„Využívali například výprodeje v supermarketech,“ popsal kriminalista Jakub Mohyla.

Byznys jim kazil covid

Vládní nařízení kvůli covidu na čas narušila dokonce i činnost skupiny. Distribuce pervitinu byla zkomplikovaná zákazem přejíždění mezi okresy a kraji, natož do zahraničí. „Došlo však jen k útlumu trestné činnosti, nikoli k jejímu zastavení,“ podotkl Mohyla.

Po necelých třech letech sbírání důkazů se vrhla do akce zásahovka a všechny tři členy gangu pozatýkala. „Všichni měli své role, proto jsou stíháni jako organizovaná skupina,“ sdělil Jakub Mohyla. Muži skončili ve vazbě, hrozí jim až 12 let basy, penzistce vyšetřované na svobodě 10 let.