Jako po výbuchu vypadala redakce listu Głos v Českém Těšíně, když do ní vešli redaktoři Janusz Bittmar (45) a Tomasz Wolff (46). Zloděje asi rozzuřilo, že nenašli, co hledali.

Noviny Głos, česky Hlas, vydávané pro polskou menšinu v ČR, se staly terčem zlodějů či spíše rozzuřených vandalů. Celou redakci postříkali práškovým hasicím přístrojem, část také inkoustem z tiskárny.

„Zničili počítač, tiskárnu, diktafon a zásuvky ve skříních, odcizili dva fotoaparáty a klíčky od auta,“ vyjmenoval šéfredaktor Tomasz Wolff.

Chtěli toho víc

Podle něj a zástupce Janusze Bittmara zloději zřejmě nebyli spokojeni s kořistí. „Kvůli koronaviru pracujeme z domu, notebooky proto máme u sebe. Tak nám prostory nejspíše ze vzteku takhle zřídili,“ řekl Bittmar.

délka: 03:29.53 Video Zldoěji zničili redakci novin Głos, která v Českém Těšíně vydává periodikum pro Poláky žijící v Česku. redakce Głosu

Zatímco v Głos teď obsadila úklidová četa, po té zlodějské demoliční pátrá policie. „Vyhodnocujeme všechny stopy. Pachateli či pachatelům hrozí až 8 let vězení,“ uvedla policistka Eva Michalíková. Zloději se neváhali pod své řádění „podepsat“. V kuchyňce nechali ležet sekeru a kladívko, kterými spoušť napáchali.

Neušetřili ani hotel

Gauneři se do redakce dostali rozbitým oknem poté, co k němu vyšplhali po lešení. Vybili i v podkroví, kde je zasedací místnost. Z lešení se pak vandalové dostali i do vedlejšího hotelu Piast, kde zdemolovali jeden z apartmánů. Ten byl přitom zcela nově zrekonstruovaný.

Útok na Poláky? Nesmysl!

Po řádění v redakci se u části veřejnosti objevily spekulace, zda nešlo o útok s národnostním podtextem, cílený proti Polákům. To ale novináři Głosu vyvrací. „To si nemyslím. Nikdo nám předtím nijak nevyhrožoval,“ podotkl Janusz Bittmar. „Nemáme žádné takové indicie,“ potvrdila i policistka Eva Michalíková.