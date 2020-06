Mladík z Ostravy si "vylepšil" skútr montážní pěnou a lepicí páskou.

Vodnář

Dnešní den věnujte svým blízkým, a to zejména dětem, které po vaší přítomnosti přímo lační. Taky si uvařte něco dobrého, třeba vytvoříte nový recept na míru. Nebylo by to nic neobvyklého, protože jste nyní mimořádně tvořiví a kreativní.