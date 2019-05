Na nejvyšším vrcholu Moravskoslezských Beskyd, Lysé hoře, by do středečního rána mohlo být až 15 centimetrů sněhu. Sněžení totiž očekávají meteorologové i přes den.

„Lysá hora ráno hlásila čtyři centimetry nového sněhu, jinou stanici na měření sněhu bohužel v Beskydech nemáme, ale podle dostupných informací, teplot a kamery se zdá, že sněžilo zhruba od těch 800 metrů nad mořem,“ uvedl Tomáš Ostrožlík z Regionálního předpovědního pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) v Ostravě.

Sněžilo nakonec méně, než meteorologové původně očekávali. Napadlo maximálně do pěti centimetrů sněhu. Sníh se udržel až od výšky 1000 metrů nad mořem.

Sněží i v červnu

V úterý přes den se čeká dokonce pořádná chumelenice. Do středečního rána by tak mohlo připadnout ve vyšších polohách dalších až deset centimetrů sněhu.

„Je to zajímavé, neděje se to každý rok. Lysá hora má zapsáno datum posledního sněžení ještě i v červnu,“ uvedl Ostrožlík.

Vpády studeného vzduchu jsou podle něj v některých letech typické, jindy naopak nejsou žádné, například loni zima definitivně skončila už v březnu.

„Je to o tom, jaké je proudění nad Evropou. Teď jsme v pozici, kdy do Evropy dlouhodobě proudí studený vzduch od severu, a ještě je to podpořeno těmi tlakovými nížemi,“ dodal meteorolog.

