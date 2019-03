Pachatel se k motorkám dostal i přes plot, který poškodil. Přišlo se na to relativně pozdě. „Ke krádeži došlo v blíže nespecifikované době od 4. do 19. března v Ostravě,“ uvedla policistka Gabriela Pokorná.



„Jde o motocykl zn. JAWA 250, rok výroby 1946, v původním stavu, barvy červené. Dále o motocykl zn. ČZ 150 C, rok výroby 1951, po kompletní renovaci,“ upřesnila policistka.



Drzý zloděj si je vyhlédl zřejmě s vidinou velkých peněz. Sám majitel odhadl jejich cenu na více než 300 tisíc korun. Pachateli v případě dopadení hrozí trestní stíhání za krádež a porušování domovní svobody. Hrozí mu až pět let vězení.

Policie se obrací na veřejnost.apeluje Gabriela Pokorná na případné svědky.Nejde o první krádež tzv. veteránů v Ostravě. „V roce 2011 vypátrali ostravští policisté vozidlo zn. Tatra 54 z roku 1931 a vůz tak převzal zpět jeho majitel,“ uzavřela policistka.

VIDEO: Dva zlodějíčci kradli motorky po celém Česku: Z »byznysu« se stal koníček.