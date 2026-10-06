Jsou jedním z nejdiskutovanějších témat současnosti. Humanoidní roboti využívající umělou inteligenci se začínají ve světě uplatňovat v hotelových recepcích, jako společníci a v Číně dokonce i jako běžci. Podle pořadatelů Mezinárodního strojírenského veletrhu, který právě začal v Brně, jsou ale pro průmysl zatím nevhodní.
„Z hlediska veřejnosti jsou nejatraktivnější, neboť se podobají člověku. Konkrétní využití v průmyslu ale zatím nemají. Jsou pořád tak trochu hračka. aby měly reálný přínos pro průmysl, musí urazit ještě dlouhou cestu, potřebují reálné aplikace,“ je přesvědčen Lukáš Smelík, jeden z pořadatelů odborné výstavy Roboti.
Klasická robotizace v průmyslu ovšem podle Smelíka neustále pokračuje. „Nejde už tolik o to, co roboti umí, ale jak dobře a jak spolehlivě to vykonávají. V pavilonu P mohou návštěvníci vidět, jak se dokážou vypořádat se složitější svařovací aplikací, jak kontrolují výstupní kvalitu výrobků,“ přidal pozvánku Smelík.
Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně potrvá do pátku 9. října. Brány výstaviště se otevírají vždy v 9 hodin a kromě pátku se zavírají v 17 (v pátek už v 16) hodin. Prezentuje se na něm 1379 vystavovatelů z 39 zemí světa. Součástí veletrhu je i Defenceo, summit zaměřený na obranný průmysl a investice.
VIDEO: Američan se utkal s humanoidním robotem v MMA zápase.