Sysli patří ke kriticky ohroženým druhům, ochránci je do volné přírody vypouští pravidelně. V Ivančicích jich už loni vypustili kolem 50.
„Když vypustíme 20 až 30 zvířat dva roky po sobě, tak se nám to na několika lokalitách hodně osvědčilo. Potom nám to z těch desítek zvířat v dalších letech narostlo třeba na stovky zvířat. Doufáme, že se to tady stane taky,“ řekla koordinátorka záchranného programu Jitka Matoušová. Ochranáři z Agentury na ochranu přírody a krajiny (AOPK) navíc doufají, že jednotlivé komunity mezi sebou začnou komunikovat.
Sysly ochránci umisťují do připravených nor. Dočasně je uzavřou, aby zvířata hned neutekla. Zvířata si musí také vyhrabat svůj systém nor, ve kterém přečkají zimu.
U Ivančic mají podle ochránců sysli vše, co potřebují, například nízkou trávu, kterou vyhledávají. O spásání přilehlých svahů a vytváření příznivých podmínek se na asi deseti hektarech stará i 280 ovcí.
Narodili se v zoo
Pro zvířata, která dosud trávila život v bezpečí zoologických zahrad v Praze a Brně, je život venku náročnější. „V těch odchovech jsou většinou v nějaké expozici, kde jsou trošku chráněni před predátory, hlavně před dravými ptáky,“ uvedla Matoušová.
V přírodě jsou pro sysly hrozbou také toulavé kočky, pro malé a izolované kolonie třeba přívalové deště. Jestli populace syslů v místě klesá nebo roste, ochranáři sledují. Sysli mají čipy.
Kolonie syslů byly kdysi na území Čech a Moravy početné. Za komunismu se ale zintenzivnilo zemědělství, mnohé syslí kolonie zanikly a sysel se dostal na seznam ohrožených zvířat. Nyní jsou domovem tohoto živočišného druhu především letiště. Na jihu Moravy například v Brně-Medlánkách, ve Vyškově či v Břeclavi.
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