Rentgen byl důležitou přípravou pro plánovanou obnovu. „Pomůže restaurátorům odhalit přemalby, historická poškození i strukturu dřevěného podkladu před další obnovou díla,“ vysvětlil mluvčí FNUSA Jiří Erlebach.
Překvapením vlasy
Kromě několika menších objevů zaznamenal restaurátor Martin Čihalík jeden významný. „Ukázalo se, že Madona měla namalované opravdu krásné vlasy, což bez rentgenu už nebylo moc patrné,“ vysvětlil restaurátor.
Překvapením bylo, že na obraze nebyly nikde patrné stopy po požáru. „Nejprve v roce 1833 a pak ještě v roce 1870 zasáhl podle kronik obraz blesk. Při té druhé události měl přitom obraz i hořet. Kostelník ho ale musel zřejmě velmi rychle uhasit a poškozen tak byl jen okolní baldachýn,“ domnívá se Čihalík.
Renovace oltáře
Ten nyní bude čekat ještě na výsledky několika dalších analýz, aby se mohl ve druhé polovině června pustit do díla. „Obraz musím dokončit do října. Renovace samotného oltáře, jehož je obraz součástí, ale zřejmě potrvá ještě asi tři roky,“ dodal restaurátor.
Obraz Madony s dítětem ze Zlatých hor je replikou tzv. Pasovské Madonny, což je obraz ze 16. století, který je uložen v rakouském Insbrucku. Podle Čihalíka vzniklo podobných replik pro poutní místa hned několik.
Restaurátoři odhalili při rekonstrukci domu v Brně vzácné malby (srpen 2025).
