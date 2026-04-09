„Nejde o albína, ale o leucismus. Prasata, která jim trpí, mají jen zesvětlenou pleť. I tak by ale ve volné přírodě dlouho nepřežila. Pro šelmy, jako jsou lišky či jezevci, by se rychle stala snadnou lovnou kořistí,“ řekla mluvčí Lesů města Brna Monika Neshybová.

Záhada na Holedné: V oboře se narodila prasata s puntíky!

V brněnské oboře Holedná se narodili netradiční selata-dalmatini.
Počet selátek přitom není ještě zdaleka konečný. „Porodily zatím jen dvě bachyně, očekáváme, že budou rodit i další, celkem jich je sedm,“ vysvětlila Neshybová.

Chovatelé prosí návštěvníky, aby se nesnažili roztomilé uličníky krmit jídlem z domova, mohli by jim totiž ublížit. „Rozhodně nevhodné je jakékoliv pečivo či hnijící potraviny. Problém naopak nemáme s bukvicemi či žaludy. Prasata si pochutnají i na kukuřici ve směsi s obilím,“ upřesnili chovatelé.

VIDEO: Záchrannou stanici Lipec nehlídá pes, ale bachyně Ňufinka (prosinec 2025).

Záchrannou stanici Lipec nehlídá pes, ale bachyně Ňufinka. Facebook/Obora Žleby

V brněnské oboře Holedná je 8 selátek, jedno z nich je puntíkové.
