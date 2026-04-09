„Nejde o albína, ale o leucismus. Prasata, která jim trpí, mají jen zesvětlenou pleť. I tak by ale ve volné přírodě dlouho nepřežila. Pro šelmy, jako jsou lišky či jezevci, by se rychle stala snadnou lovnou kořistí,“ řekla mluvčí Lesů města Brna Monika Neshybová.
Chovatelé prosí návštěvníky, aby se nesnažili roztomilé uličníky krmit jídlem z domova, mohli by jim totiž ublížit. „Rozhodně nevhodné je jakékoliv pečivo či hnijící potraviny. Problém naopak nemáme s bukvicemi či žaludy. Prasata si pochutnají i na kukuřici ve směsi s obilím,“ upřesnili chovatelé.
VIDEO: Záchrannou stanici Lipec nehlídá pes, ale bachyně Ňufinka (prosinec 2025).
Záchrannou stanici Lipec nehlídá pes, ale bachyně Ňufinka. Facebook/Obora Žleby