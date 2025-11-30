Čtrnáct zastavení křížové cesty se vine jihozápadním svahem mezi vinicemi nad kamennými božími mukami z 15. století. Symbolicky končí kousek pod rozhlednou U Obrázku, která má svým tvarem připomínat siluetu zdejšího kostela svaté Kateřiny.
Pět let plánů
Křížová cesta propojí boží muka a kostel na kopci nad nimi. „Chtěli jsme to tak už od roku 2020. Oživit pět let starý záměr se podařilo až právě díky postupujícímu procesu blahořečení, protože jsme věřili, že to vyjde a považovali jsme za důležité mít v obci připomínku jednoho skvělého a odvážného Drboly," uvedl starosta Vladimír Drbola, který je vzdáleným příbuzným kněze popraveného komunistickým režimem.
Pozinkované, černě natřené kříže z ocelových hranolů vytvořil umělecký kovář František Pechor ze Starovic. Kříže jsou ukotveny v betonových patkách lemovaných žulovými obrubníky a celá trasa je z důvodu ochrany před bleskem uzemněna.
Ve středové části křížů se vyjímají skleněné hranoly s 3D grafikou. Laserem je do každého hranolu vnořeno umělecké zobrazení zastavení křížové cesty.
Tragické babické procesy
Případ Babice souvisí s vraždou tří funkcionářů místního národního výboru v Babicích na Třebíčsku v červenci 1951. Podle Státní bezpečnosti ji provedla protistátní skupina řízená ze zahraničí. Událost posloužila komunistickému režimu k likvidaci a diskreditaci rolníků a kněží.
Zatčeny byly desítky osob, padly rozsudky smrti a dlouhodobé tresty odnětí svobody. Na seznamu obětí justiční vraždy byli i tři katoličtí kněží včetně Václava Drboly. Ten byl oběšený začátkem srpna 1951 v Jihlavě ve věku 38 let.
Papež Lev XIV. aktuálně potvrdil mučednictví moravských kněží Jana Buly a Václava Drboly a podepsal dekret o jejich blahořečení. Slavnost se uskuteční v Brně v polovině příštího roku.
VIDEO: Josef Toufar a Číhošťský zázrak. Komunisti kněze utýrali k zoufalému doznání a smrti.
