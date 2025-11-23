„Průměrný věk interních lékařů je podle posledních údajů 57,2 roku, přičemž třetina je starší 65 let. Co se týče nově atestovaných lékařů, tak těch je ročně zhruba 57 ze současných 4400 internistů. Tvoří tak přibližně jen 1,3 % z nich,“ upozornil předseda České internistické společnosti Richard Češka.
internista poskytuje komplexní lékařskou péči dospělým pacientům, provádí vyšetření, diagnostikuje širokou škálu nemocí, a doporučuje vhodnou léčbu.
Obezita je problém
Internisté přitom mají v nemocnicích vyhrazeno nejvíce lůžek pro své pacienty. Ti jsou nejčastěji v seniorském věku. Bohužel, zde je trend přesně opačný jak u lékařů.
Prudce přibývá i mladých pacientů. „Nikdy dřív jsme neměli tolik obézních dětí. To je důsledek nedostatku pohybu,“ upozornil primář interny Nemocnice Znojmo Zdeněk Monhart. Nejhorší je, že přibývá i polymorbidních pacientů, na které nejsou nemocnice vybaveny.
Omezí vyšetření
Lékaři nyní apelují na lékařské fakulty, aby internu neukazovali studentům v negativním světle. „Je to krásná část medicíny, která se dá dělat zajímavě a dobře. Dokážeme spoustě pacientů pomoci,“ zdůraznil Monhart.
Internisté se nicméně připravují na to, že jejich řady budou řídnout. Připojili se proto do celosvětového programu Choosing Wisely, podle kterého by pacienti neměli být zatěžováni vyšetřováními, pokud nejsou nezbytně nutná. Lékařům to navíc "uvolní ruce".
