„Po smutné zkušenosti z loňského roku, kdy docházelo k cílenému rušení nocujících ptáků, se letos ornitologové spolu s občanskou iniciativou Černá křídla nad Brnem rozhodli uspořádat tzv. Havraní hlídku,“ řekl Jan Sychra, předseda jihomoravské pobočky České společnosti ornitologické.
Loni podle něj někdo cíleně střílel zábavní pyrotechniku do nocujících hejn. „Je přitom nutné upozornit, že záměrné plašení ptáků je přestupkem a výtržník může dostat pokutu až deset tisíc korun,“ pohrozil Sychra.
Havrani si zimoviště v Brně nad Riviérou oblíbili natolik, že se jich tam každoročně slétá 8 až 15 tisíc. „Jde o největší zimoviště krkavcovitých ptáků na jižní Moravě. Kromě havranů a vran toto nocoviště využívá třetina jihomoravské populace kavek obecných,“ dodal Sychra.
VIDEO: Čtveřice čapích sirotků ze Záchranné stanice živočichů Huslík našla nové domovy na západě Čech.
Čtveřice čapích sirotků ze Záchranné stanice živočichů Huslík našla nové domovy na západě Čech. Záchranná stanice Huslík