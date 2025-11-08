„To, že se medici mohou učit přímo na lidském těle, je obrovská výhoda. Přispívá to k záchraně životů těch, které později budou studenti už jako lékaři léčit. Chtěli jsme tak lidem aspoň posmrtně za jejich ochotu pomoci vědě vzdát poctu,“ vysvětlil děkan Lékařské fakulty Martin Repko.
V hrobce řezníků
Památník se nachází v centrální části Ústředního hřbitova (skupina 61, řada 1, hroby 128 až 130 – pozn. red.). Jeho dominantou je bronzová socha truchlící ženské postavy. Původně patřil významnému rodu řezníků a uzenářů Bašných. Byl však dlouhodobě opuštěn. Od roku 1958 je kulturní památkou.
V Brně odhalili památník věnovaný dárcům svých těl. Hynek Zdeněk
V Brně odhalili památník věnovaný dárcům svých těl. Hynek Zdeněk
O památník pro dárce těl usilovali medici od roku 2018. Jeho součástí je vsypová hrobka, do níž budou ukládány pozůstatky zpopelněných dárců. Jejich pozůstalí tak budou mít možnost připomenout si je na důstojném místě.